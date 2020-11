Speciale weekend: tutti gli eventi (a rischio) in programma a Salerno e provincia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Dpcm impone restrizioni già scattate per teatri, cinema, estese anche ai musei. Impone poi riflessioni agli organizzatori di eventi all'aperto, cioè quelli che coniugano natura, relax, curiosità, socialità. Ci sono diversi appuntamenti in bilico, conseguenza di incertezza e precarietà che caratterizzano questi giorni di impennata della curva dei contagi e di attribuzione di colori alle regioni italiane, in base ai livelli di rischio. Non fa eccezione la provincia di Salerno. In tanti hanno rimodulato il calendario, spiegando che la cultura non va in soffitta ma attendendosi anche alle disposizioni ministeriali, che prevedono una inevitabile contrazione. In altre circostanze, l'evento è stato organizzato ma si resta in attesa dell'ultim'ora, degli ulteriori chiarimenti (le cosiddette faq) e della conferma delle prenotazioni degli utenti, pure loro in bilico tra la voglia di partecipare e la necessità di capire se è possibile farlo, muovendosi tra paletti e prescrizioni. Vi proponiamo una carrellata di appuntamenti che restano in agenda ma che possono essere suscettibili di modifica, come hanno a più riprese puntualizzato gli organizzatori. In altri casi, invece, si tratta di eventi ufficialmente rinviati.