Whitney K in concerto al piccolo teatro del Giullare di Salerno

Il prossimo 1 novembre il Piccolo Teatro del Giullare di Salerno ospiterà Whitney K. L’artista canadese, all’interno della sua lunga tournee europea, sarà anche a Salerno nell’unica esibizione in Campania, per presentare il suo ultimo lavoro “Hard to be a god”



Whitney K è il moniker dello storytelling Konner Whitney. Esordisce nel 2016 con li mini-lp “Goodnight”, ma è soprattutto nel 2021 che riesce a catturare l’attenzione e lo stupore del pubblico e degli addetti ai lavori con il suo primo lp “Two years”





L’evento è organizzato da No Project e OHMe