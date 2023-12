Cava, tutto pronto per la XVII edizione del presepe vivente

La parrocchia di S.Anna organizza la 17^ edizione del presepe vivente nell’antico borgo "Case Trezza" della frazione S.Anna di Cava de' Tirreni (SA). Predetta manifestazione con il passare degli anni ha riscosso un crescendo di successo sia per i tanti visitatori presenti, nell’ultima edizione si sono superate le diecimila unità provenienti da tutta la regione e oltre; sia per l’importanza che riveste per la comunità cavese dal punto di vista aggregativo e di socializzazione. Infatti vari gruppi di volontari circa cento a vario titolo collaborano fin dal mese di settembre per allestire le varie scene e definire il percorso della lunghezza di oltre un chilometro, con una sinergia di intenti unita alle circa trenta famiglie che abitano il borgo.

Tante sono le rappresentazioni con la partecipazione di più di duecento personaggi e vari animali. All'inizio del percorso troviamo diverse scene recitate che rievocano ciò che è successo più di duemila anni fa, come un vero teatro all’aperto si assiste alla recita dell’annunciazione, all’editto romano, alla visita della regia del re Erode, alla mistificazione della zingara, alla conversione di San Francesco. Successivamente ci sono innumerevoli raffigurazioni del presepe napoletano con la rievocazione di tanti mestieri del passato, tutte inserite in un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, infatti si possono ammirare archi, volte, muri antichi, ecc.. Ma la scenario da mozzafiato è quella della natività: un bue e un asinello che riscaldano il "bimbo" appena nato in una capanna accompagnati dal suono melodico dei zampognari.



Inoltre, durante tutto il percorso c'è la guida, il cosiddetto cicerone che accompagna i visitatori e gli illustra i vari figuranti.