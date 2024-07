Yoga con noi nei parchi 2024

Al via l'undicesima edizione della manifestazione "Yoga Con Noi nei Parchi" a Salerno.



L'associazione Devayoga ripropone, come ogni anno sin dal 2013, le lezioni gratuite di Yoga nei parchi cittadini.

Quest'anno saranno ben 2 mesi di attività gratuite e aperte a tutti, con la guida dell'esperta Maestra Dott.ssa Rita Cariello.



La manifestazione che gode del patrocinio del Comune di Salerno si svolgerà ogni mercoledì alle 19,00 alternandosi tra il Parco del Mercatello e il Parco dell'Irno.



Le date:

Al Parco dell'Irno per lezioni di Ashtanga Yoga il 3 - 17 - 31 luglio e 21 agosto

Al Parco del Mercatello per lezioni di Hatha Yoga il 10 e 24 luglio e 7 e 28 agosto.



L'organizzazione ricorda di attrezzarsi con abbigliamento comodo e un tappetino, non occorre prenotazione.