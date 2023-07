“Zarbì Night Live”, è l'evento di presentazione di "Zarbì", il primo album di Ida Paradiso in uscita a luglio 2023. Sarà un vero e proprio concerto, in cui Ida Paradiso sarà per la prima volta ON STAGE per presentare non solo i brani del disco, ma anche tanti altri che la rappresentano, tutti rigorosamente dal vivo. L’evento, che si svolgerà presso il My HOUSE di Fisciano (SA), con start alle 21, proseguirà fino a tardi con un Dj set tutto in “Paradise Mood”.

