Zucche in festa a Baronissi: è tutto pronto per il laboratorio creativo di pittura

Zucche in festa al Mercato Campagna Amica di Baronissi, per scoprire i segreti della regina dell’inverno. Sabato 30 ottobre,? dalle ore 10, sono previste attività dedicate agli appassionati di cucina e alle famiglie, con degustazioni, esposizioni, lezioni dedicate all’ortaggio più grande del mondo.

I dettagli

La zucca è diventato il simbolo della notte delle streghe che dal Nord America ha contagiato anche l’Europa. Sono previsti laboratori di decorazione delle zucche per bambini e ragazzi, consigli dell’agrichef per cucinare al meglio la zucca in padella o nelle ricette contadine a base di zucca e una deliziosa sorpresa per i più piccoli.