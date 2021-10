Ritornano 'e cunte d'a paura: Marcovaldo libreria propone zucche e laboratori

"Niente simpatiche streghette e fantasmini allegri: noi offriamo la paura". La frase con il brivido è scelta dagli organizzatori di 'e cunte d'a paura, in programma a Cava de' Tirreni, nella libreria Marcovaldo.

I dettagli

Il 31 ottobre e il 2 novembre allo stesso orario (18), tornano i racconti spaventosi di Flavia d'Aiello su Marialonga, il Gatto Mammone e gli altri personaggi della tradizione campana. Quest'anno, però, le storie saranno raccontate in un tetro campo di zucche. Ogni bambino sceglierà la propria zucca e all'interno della libreria potrà decorarla come preferisce. È gradito l'abito scuro, anzi "oscuro", scrivono gli organizzatori, scherzando. Il costo è 20 euro e comprende: spettacolo, laboratorio, merenda e cestino di dolci. Posti limitati: obbligatorio prenotare via Whatsapp al 3284163102 indicando il giorno scelto. L'attività è per bambini da 4 a 10 anni.