Sport Business Forum, l'ex Ct Arrigo Sacchi fra i relatori

Si terrà sabato 26 ottobre "Sport Business Forum", il workshop dedicato all’alta formazione realizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Fenailp con la collaborazione tecnica e scientifica di Gruppo Iovine. Relatore di spicco di questa edizione sarà l'ex allenatore del Milan e della Nazionale Arrigo Sacchi.

Il progetto

L’evento si pone l'obiettivo di proporre un modo differente di guardare all’economia ed al business approfittando degli insegnamenti provenienti dal mondo dello sport, che sono trasversali e non hanno a che fare solo con il team building. “La formazione richiede il coinvolgimento dei vertici aziendali, perché per innovare c’è bisogno di leadership: è necessaria la fiducia del gruppo di lavoro se si vogliono intraprendere percorsi nuovi e la formazione, specialmente quella più creativa, è spesso la soluzione più adatta per creare consapevolezza, condivisione ed unione d’intenti – dichiara Luca Iovine presidente nazionale giovani imprenditori di Fenailp e founder di Gruppo Iovine. Le aziende sono “Learning Organization” – letteralmente “organizzazioni che apprendono” - e se vengono meno a questo principio di crescita sono destinate ad implodere. La consapevolezza di questo principio è alla base di ogni percorso di miglioramento della propria competitività. Se vogliono rimanere competitive hanno bisogno di migliorare costantemente a livello individuale e collettivo, concetti che sono assimilabili al gioco a zona di Arrigo Sacchi" spiega Iovine. L'appuntamento, dunque, è per il 26 ottobre dalle 15 alle 19 presso la Camera di Commercio di Salerno, in via Roma. Sarà possibile partecipare sia in presenza che a distanza, con le testimonianze dei relatori sopra citati ma anche di alcuni imprenditori che racconteranno le loro storie di Learning Organization.