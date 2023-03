Aci Salerno organizza corso gratuito per "Ufficiali di Gara": ecco come partecipare

L’Automobile Club Salerno organizza un Corso di Formazione teorico e pratico per il conseguimento della Licenza di Commissario di percorso Aci Sport. La parte teorica del Corso si svolgerà il 23 e il 24 marzo 2023 presso la sede dell’Automobile Club Salerno in Via Giacinto Vicinanza, 11 (al 1° piano) a Salerno dalle ore 19. 30; il 28 marzo dalle ore 18 il Corso proseguirà presso il Circuito del Sele a Battipaglia per la parte pratica. Infine il 29 marzo si tornerà presso la sede dell’Aci Salerno alle ore 19.30 per gli esami finali.

Il corso

I nuovi commissari di percorso andranno ad affiancare gli Ufficiali di Gara più esperti e potranno fare esperienza diretta sin dalle prossime gare programmate in provincia di Salerno e in tutta Italia, svolgendo compiti di controllo e sorveglianza in circuito e su strada. Un’occasione in più per vivere da protagonisti la passione per le gare automobilistiche e per il motorsport. Le domande di iscrizione al Corso possono essere fatte pervenire entro martedì 21 marzo presso l’Automobile Club Salerno o inviate via email a: sport@salerno.aci.it. La scheda di iscrizione è disponibile qui o sulla pagina facebook "Automobile Club Salerno ACI" o ancora sul sito dell'Aci Salerno. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Sportivo dell’Automobile Club Salerno in Corso Garibaldi, 100 a Salernoo telefonare al n. 089 232339.