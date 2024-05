Salerno, si è conclusa l'Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile

Si è tenuta nei giorni 24, 25 e 26 maggio 2024, a Salerno, l’Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile, sul tema “Diritto e diritti. Dialogo tra generazioni e Intelligenze”. Si è trattato di un’importante occasione di approfondimento con i maggiori studiosi nazionali, considerato che gli Osservatori sono associazioni spontanee che favoriscono il confronto e la collaborazione tra tutti gli operatori del diritto.

I relatori

Il tema della cura dell’ambiente, come crocevia dei diritti e della lotta alle diseguaglianze, riassunto nell’evocativo titolo “Educare alla cura dell’ambiente per attuare la giustizia”, ha dato il via venerdì pomeriggio all’assemblea, con un incontro aperto alla cittadinanza, tenutosi presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno, alla presenza del sindaco Enzo Napoli, dell’assessore comunale Massimiliano Natella, del vice presidente della Regione Campania e assessore all’ambiente Fulvio Bonavitacola e del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, Gaetano Paolino; sono intervenuti, con interessanti relazioni, la dottoressa Luciana Breggia, coordinatrice nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile, il professore Michele Nappi, docente di informatica e di intelligenza artificiale, e il professore Luigi Rizzo, docente di ingegneria sanitaria, entrambi presso l’Università di Salerno.

Sabato e domenica i lavori si sono trasferiti presso il complesso San Michele; sabato, dopo i saluti istituzionali del dott. Giuseppe Ciampa, presidente Tribunale di Salerno, e del dott. Domenico Credendino, presidente Fondazione Carisal e dopo la relazione introduttiva del dott. Franco De Stefano, presidente di sezione della Corte Suprema di Cassazione, la dott.ssa Breggia ha aperto l’attività dei gruppi di lavoro dedicati a esecuzione civile, diritto di famiglia, rito civile, danno alla persona e Intelligenza Artificiale. Domenica, infine, in assemblea plenaria, i coordinatori dei gruppi hanno riferito sul lavoro svolto e l’assemblea si è conclusa con la relazione di sintesi della dott.ssa Elena Riva Crugnola.

I promotori

Viva soddisfazione è stata manifestata da più parti per la riuscita dell’Assemblea e per la ricchezza della discussione che si è sviluppata. Il comitato scientifico e organizzativo, composto dagli avvocati Annamaria Crescenzi, Angela Marino, Antonello Di Donato, Augusta Villani, Maria Farina e Maurizio Gaeta, ringrazia tutti coloro che, a diverso titolo, hanno contribuito alla realizzazione di questi tre giorni di lavoro densi di contenuto.