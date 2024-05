L’Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia Civile a Salerno: ecco il programma

Si terrà a Salerno – nei giorni 24-25-26 maggio 2024 – l’Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia Civile con tre importanti eventi che organizzati dall’Osservatorio sulla Giustizia nel Distretto di Salerno con il patrocinio, fra gli altri, del Comune e della Fondazione Cassa Risparmio Salernitana. Un programma ricco di interventi e dibattiti che si divideranno tra il Salone dei Marmi (24 maggio), il Complesso di San Michele e la Stazione Marittima (25 e 26 maggio). Il comitato scientifico-organizzativo è composto dagli avvocati Angela Marino, Augusta Villani, Maurizio Gaeta, Annamaria Crescenzi.

I crediti

La partecipazione darà diritto ai seguenti crediti formativi: giorno 24 maggio n. 3 crediti formativi, di cui 1 in materia obbligatoria; 25 maggio n. 6 crediti formativi di cui 1 in materia obbligatoria; il 26 maggio n. 4 crediti di cui uno in materia obbligatoria.