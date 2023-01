Atrani, via libera al bando per selezionare due volontari per il Servizio Civile

Il Comune di Atrani, in collaborazione con Expoitaly, si appresta a selezionare due volontari per il servizio civile da impiegare presso la propria sede. Le progettualità in cui i due operatori verranno inseriti riguardano settori d'intervento specifici del territorio. Il primo è “In Rete” e riguarda l’educazione e la promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sociale e dello sport; il secondo, dal nome “Insieme per il territorio” ha invece l'obiettivo di diffondere la conoscenza e la cultura della protezione civile attraverso attività di informazione alla popolazione.

L'avviso

La durata di entrambi i progetti, che prenderanno il via da fine giugno, è di 12 mesi con un assegno di 444,30.Possono presentare domanda tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno d'età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda, e che siano in possesso dei requisiti indicati dal bando. "Il Servizio Civile Universale è sia un'occasione importante di crescita umana e professionale per i giovani che iniziano ad affacciarsi al mondo del lavoro, sia un modo di difendere, attraverso l'impegno per il territorio e la comunità, i valori fondamentali dell'educazione sociale e della cooperazione pacifica tra popoli e culture" ricorda l'amministrazione comunale.