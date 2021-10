Bracigliano, convenzione tra il comune e For.Med per un corso di dattilografia

E' stata approvata, tramite apposita delibera di giunta, la convenzione gratuita ed esente da spese tra il Comune di Bracigliano e la FOR.MED Scuola Superiore di Formazione per l’istituzione di un corso di dattilografia di 200 ore per il conseguimento dell’attestato di “addestramento professionale per dattilografia”.

L'iniziativa

L’iniziativa è stata promossa per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi. Per queste ragioni, tra Enti formativi ed istituzioni pubbliche è possibile promuovere relativi apprendistati di formazione o di orientamento a beneficio dei giovani e di quanti sono interessati a questi processi formativi, anche per favorire il fondamentale perseguimento dell’accrescimento socio-culturale, socio-professionale e socio-economico. In considerazione del fatto che il Comune di Bracigliano svolge le sue funzioni istituzionali per garantire i servizi pubblici a 360 gradi e che l’uso delle apparecchiature elettroniche e digitali, nell’attualità, è diventato sempre più frequente, soprattutto negli ambienti lavorativi, è stato deciso di promuovere il corso di dattilografia per fornire un orientamento formativo completo per i lavoratori e per i giovani della comunità.

“Si tratta – ha specificato il Sindaco Antonio Rescigno – di un corso di formazione indirizzato alla formazione e all’apprendimento di determinati strumenti di lavoro, in considerazione della sempre più crescente digitalizzazione che investe il mondo lavorativo e anche quello dei servizi della pubblica amministrazione. Si tratta di una convenzione a costo zero che il nostro Ente è stato ben lieto di accogliere come opportunità formativa”.

Il corso sarà erogato online su una piattaforma digitale e con metodologia e-learning e prevede: dispensa in formato pdf scaricabile sulle funzioni della tastiera; simulatore di scrittura con varie tipologie di esercizi; test di verifica dei contenuti della dispensa; test di velocità per valutare l’apprendimento dei contenuti del corso.