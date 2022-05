Contrasto del caporalato e tutela legale contro lo sfruttamento: corso di formazione a Nocera

Contrasto del caporalato, tutela legale in tema di sfruttamento lavorativo delle persone migranti e comunicazione interculturale sono le tematiche che verranno affrontate nell’ambito di un percorso di formazione e aggiornamento gratuito promosso dalle cooperative sociali ‘Credito senza confini’ e ‘La Città della Luna’.

Le informazioni

Il corso si svolgerà dal 31 maggio al 12 luglio dalle 9.30 alle 16.30 nella sala polifunzionale della biblioteca comunale "R. Pucci" di Nocera Inferiore ed è destinato ad assistenti sociali, avvocati, operatori (sia del settore pubblico che privato) che si occupano di accoglienza dei migranti e di tutti gli altri servizi in ambito sociale, amministrativo, interculturale, sanitario, ricreativo o della sicurezza con riferimento all’utenza straniera. Possono partecipare i cittadini che vivono o lavorano nel territorio della provincia di Salerno e in particolare nei comuni di Scafati, Angri, Pagani, S. Marzano sul Sarno, Nocera inferiore, Cava de’ Tirreni e Campagna. Il percorso agirà su due ambiti formativi. Il primo finalizzato allo sviluppo delle competenze per la comprensione delle dinamiche sociali, culturali e relazionali nei diversi contesti dei servizi. Il secondo sarà invece incentrato sull’approfondimento dei temi chiave in materia di immigrazione, come l’ambito giuridico e l’accesso ai circuiti di finanziamento per la governance territoriale dei flussi migratori. L’obiettivo è quello di migliorare i livelli di gestione ed erogazione dei servizi favorendo l’autonomia degli operatori e creando occasioni di aggiornamento per valutare le proprie performance interculturali e giuridiche. L’iniziativa è organizzata nell’ambito dell’intervento SU.PRE.ME. Agro in partenariato con la Regione Campania.

Il programma completo può essere scaricato qui

https://www.cittadellaluna.it/progetti/pon-inclusione-fse-2014-2020_114.xhtml

Per iscriversi

https://forms.gle/tCNHywZ5BBEBvVG9A