Cava, gli studenti del liceo scientifico “Andrea Genoino” volano a New York

Due studenti del liceo scientifico “Andrea Genoino” di Cava de’ Tirreni – guidato dalla dirigente Stefania Lombardi – sono a New York per partecipare, nella sede delle Nazioni Unite, alla simulazione Onu più grande d'Europa.Gli studenti Gerardo Karol Orilia e Matteo Fasolino - accompagnati dalla referente del progetto, la professoressa Emilia Giordano - parteciperanno alla simulazione “Muner – NY” in cui, insieme a studenti da tutto il mondo, daranno prova delle proprie abilità di dibattito.

L'iniziativa

Per qualche giorno dunque (la manifestazione durerà fino al 6 marzo) gli studenti del Genoino vestiranno i panni di delegati e, in lingua inglese, metteranno alla prova le proprie abilità di linguaggio.La partecipazione all’iniziativa che si tiene in questi giorni nella Grande Mela è stata anticipata da selezioni tenute nelle scorse settimane nell’ambito del progetto “IMUN - Napoli 2023” che, come sottolineato dalla referente Giordano, ha rappresentato “un momento di incontro e un’esperienza formativa, non solo sotto l’aspetto culturale, ma soprattutto dal punto di vista personale, in particolare per quattro degli studenti : Ketura Imperato, Alessio Bertocci, Vincenzo Cannavacciulo e Gaia Esposito, che hanno ricevuto una menzione d'onore”.