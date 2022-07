Centri estivi da agosto a settembre: pubblicato il bando dal Comune

E' stato pubblicato l’avviso pubblico per l’ammissione ai servizi dei centri estivi in favore dei minori compresi in una fascia d’età dai 3 ai 17 anni, nel da agosto a settembre. A renderlo noto, l'assessore comunale alle Politiche Sociali, Paola De Roberto: "Possono presentare richiesta di ammissione i nuclei familiari residenti nel Comune di Salerno con minori di età compresa dai 3 ai 17 anni che intendano iscrivere i figli in uno dei centri estivi organizzati dai soggetti ammessi alla coprogettazione con l’Ente che saranno, al termine della procedura, disponibili sui siti e social istituzionali del Comune. Possono presentare richiesta per la partecipazione ai centri estivi le famiglie affidatarie di minori ed in generale coloro che, in forza di un provvedimento giudiziale o amministrativo, esercitano la potestà genitoriale", scrive l'assessore.

Entità e tipologia dell’offerta

L’ammissione al centro estivo darà diritto ad un minimo di 10 giornate di presenza, nonché ad una prestazione giornaliera a tempo parziale con vitto (6 ore al giorno con fornitura di colazione a sacco, acqua minerale e 1 bibita), in conformità al progetto approvato dall’Ente. Il periodo di svolgimento dei centri estivi è agosto – settembre 2022.

Come aderire

La domanda di ammissione ai centri estivi deve essere compilata su apposito modulo Allegato 1 e presentata, entro il 18/07/2022 alle ore 12:00.

Per maggiori dettagli consultare l'avviso pubblico pubblicato sul sito web del Comune di Salerno o disponibile, unitamente al Modulo

di domanda, presso la Direzione e/o i Segretariati Sociali di zona.