Come potenziare le tue competenze per l'espansione: un webinar

Nell’ultimo bimestre dell’anno, secondo le stime di Assolavoro, le Agenzie per il Lavoro offriranno complessivamente circa 90mila contratti di lavoro. Questi rappresentano una fetta consistente del volume di domanda che complessivamente, secondo Excelsior, raggiungerà nel bimestre novembre - dicembre 2020 oltre 297mila unità su un totale di vacancy di tutto il mercato del lavoro, pari a circa 480mila posizioni. Come è noto, mediamente l’osservatorio Excelsior-Unioncamere evidenzia che un terzo circa delle figure cercate sono difficili da reperire sul mercato, vuoi per mancanza di esperienza o per assenza di competenze richieste.

Il programma

Il programma de La Via della Felicità fornisce un metodo comprovato e non critico di aiutare gli altri a sopravvivere meglio attraverso scelte etiche, scelte di cui beneficia non solo l’individuo, ma anche la sua famiglia, il suo gruppo, i suoi colleghi e la società in generale. Questo programma si focalizza sull’importanza e applicabilità dell’integrità, rispetto e onestà sul posto di lavoro e nella vita. Quindi aiuta i lavoratori a prendere decisioni degne di fiducia e oneste, così da creare un luogo di lavoro più etico e produttivo. Per questo i volontari hanno pensato di poter contribuire creando una serie di webinar gratuiti a cui chiunque può partecipare. Che tu sia un direttore generale, un direttore delle risorse umane, un assistente o un imprenditore, questo programma consente di influenzare gli altri nel loro percorso verso scelte oneste ed etiche e di conseguenza aumenta la loro produttività e la redditività della vostra azienda od organizzazione. Per questo i volontari de La Via della Felicità, organizzano un webinar gratuito che si terrà Lunedì 30 Novembre alle ore 20:30 intitolato “Come potenziare le tue competenze per l'espansione”.

Contatti

“In un’era di macchinari complessi, di veicoli e macchine potenti, la nostra sopravvivenza e quella della nostra famiglia e dei nostri amici dipendono non poco dalla generale competenza altrui. Nel commercio, nelle discipline scientifiche ed umanistiche e nel governo, l’incompetenza può mettere in pericolo il futuro e la vita di pochi e di molti.” – scrisse l’autore L. Ron Hubbard nella guida al buon senso La Via della Felicità.

Per ricevere il link di partecipazione contatta il numero 391.438.1933 o scrivi a padova.laviadellafelicita@gmai l.com .