Orientamento e formazione, il conservatorio Martucci apre le porte agli studenti

Un nuovo metodo di orientamento, lontano dai vecchi schemi e più a contatto con la realtà e gli impulsi che provengono dalla società contemporanea. Questo l'obiettivo del percorso avviato dal conservatorio Martucci di Salerno per avvicinarsi agli studenti delle scuole secondarie e renderli consapevoli delle prospettive fornite dall'istituto a chi vuole intraprendere una carriera musicale.

I corsi

Le nuove modalità, come spiega la referente Nunzia De Falco, prevedono "un dialogo diretto fra docenti e studenti attraverso corsi da 15 ore pluridisciplinari in cui gli studenti entrano a stretto contatto con gli insegnanti del conservatorio mediante attività laboratoriali". "Quindi - aggiunge De Falco - oltre a presentare l'offerta formativa, gli studenti vengono messi in condizione di mettere un piede nelle istituzioni accademiche attraverso un'esperienza pratica, non legata esclusivamente al vecchio metodo di orientamento". Un'iniziativa ancora più importante se si considera che il territorio di riferimento del Martucci abbraccia le province di Napoli e Salerno fino ad arrivare a Basilicata e Calabria. In tale ambito, inoltre, è stato organizzato un grande open day, in cui gli studenti hanno partecipato a performance musicali, che hanno abbracciato vari generi, ed effettuato un tour dell'istituto. Insomma, per dirla con De Falco, "un bagno nella quotidianità per ridare slancio ad una società ancora smarrita e condizionata dal post covid".