“Legal Talent of the Year” della 4cLegal Academy: aperte le candidature

Al via, il percorso che porterà alla scelta del “Legal Talent of the Year” della 4cLegal Academy, il talent del mercato legale giunto alla quarta edizione e in onda sul canale BFC TV di Forbes Italia. Fino al 30 settembre 2022, i laureandi (ultimo anno di studi) o laureati in Giurisprudenza, età massima 27 anni, potranno candidarsi all’Academy inviando il proprio curriculum vitae e un breve video di presentazione all’indirizzo mail academy@4clegal.com

Alla chiusura della call, una giuria di esperti del mercato legale valuterà le candidature e individuerà i 5 migliori profili che parteciperanno al format di successo ideato da 4cLegal, che nella scorsa edizione ha visto la vittoria del giovane giurista di Biancavilla Marco Ingiulla. La 4cLegal Academy è un percorso formativo articolato in prove giuridiche e manageriali proposte da grandi aziende e momenti di training con altrettanti protagonisti del mondo legale. Il talent 4cLegal Academy è stato accolto, sin dalla prima edizione, come un format innovativo e all’avanguardia, in grado di mostrare un mercato legale entusiasmante e promotore di valori come la trasparenza, la sana competizione e il merito.

Parla Alessandro Renna, CEO e Founder 4cLegal