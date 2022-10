Agropoli, partono corsi di alfabetizzazione della lingua italiana e dell’ex licenza media

L’amministrazione comunale di Agropoli e il CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Salerno) hanno siglato una convenzione per la realizzazione di corsi di alfabetizzazione di lingua italiana e di corsi di periodo per il conseguimento dell’ex licenza media. I corsi sono gratuiti e saranno attivati solo a seguito del raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti ciascuno. Il modulo è reperibile sul sito istituzionale del Comune oppure presso l’ufficio Servizi Sociali.

Le informazioni

I corsi di alfabetizzazione di lingua italiana prevedono il rilascio di attestato di livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa. Il certificato di conoscenza della lingua italiana di livello A2 è utile per il rilascio del permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo (DM 4/6/2010 art. 2 c.1). Ai corsi potranno iscriversi tutti coloro che hanno compiuto 16 anni di età. Le lezioni si svolgeranno presso l’Istituto Comprensivo “Rossi Vairo”, di via Aldo Moro ad Agropoli, che ha fornito gli spazi per l’erogazione.

L'intesa

Con la stipula della convenzione tra il sindaco Roberto Mutalipassi e la dirigente scolastica del CPIA, Maria Montuori, insieme alla disponibilità del dirigente scolastico dell’ I.C. “Rossi Vairo” Bruno Bonfrisco, si sono poste le basi per “una proficua collaborazione a supporto delle fasce deboli e a rischio di esclusione sociale per garantire la piena integrazione sul territorio. Grande soddisfazione da parte di tutti per questo lavoro di sinergia, che spinge a rafforzare sempre di più tale presenza sul territorio, per garantire a tutti il diritto allo studio” fanno sapere dal Municipio.