Al via a Salerno la call pubblica per il progetto "Do It Yourself - Do It Ourselves"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Se hai tra 16 e 35 anni, puoi dire la tua nei processi di trasformazione urbana e culturale della città di Salerno. È in partenza infatti Do It Yourself - Do It Ourselves, un percorso, ideato da Blam, che connette usi temporanei e progettazione culturale a misura di millenials e generazione Z per orientarsi e iniziare a lavorare nel mondo della rigenerazione urbana a base culturale. Do It Yourself - Do It Ourselves prevede l’attivazione di due percorsi differenti, a cui è possibile accedere tramite call pubblica, la cui scadenza è fissata per il 15 giugno. La prima linea d’intervento, “Ma che idea?!”, punta a coinvolgere ragazze e ragazzi tra 16 e 35 anni in un percorso di formazione informale per apprendere le basi della progettazione culturale programmando insieme attività ed eventi culturali, dedicati alle fasce di età più giovani, del Punto di Comunità iMorticelli. Il percorso si struttura in 3 fasi principali: entro il 15 Giugno sarà possibile candidarsi alla call per costituire il team DIO – Do It Ourselves; nelle ultime due settimane di giugno, ragazzi e ragazze selezionate affronteranno un percorso intensivo in tre giorni di formazione e azione per acquisire strumenti e metodi della progettazione culturale e, contemporaneamente, progettare in squadre la programmazione under-35 2024-2025 del Punto di Comunità che prende vita nell’ex chiesa dei Morticelli, nel centro storico di Salerno. Le proposte progettate che verranno selezionate affronteranno un percorso di incubazione, da giugno a settembre, per poter essere realizzate, avendo la possibilità di accedere ad un budget massimo di 10mila euro.

L’obiettivo è far emergere e valorizzare le capacità progettuali e creative dei più giovani, orientando nuove generazioni nel campo della progettazione culturale e dell’innovazione sociale e, allo stesso tempo, offrire a Salerno una programmazione culturale fortemente rappresentativa per i più giovani. Possono iscriversi alla call persone o gruppi informali con età compresa tra i 16 e i 35 anni, preferibilmente residenti in Campania. Per maggiori dettagli e per candidarsi visitare il link: https://forms.gle/WpRVbGHebPpqqyeu8.

“I nostri spazi” è il nome della seconda linea d’intervento, un percorso per progettare e realizzare nuovi allestimenti in Largo Plebiscito, nel centro storico di Salerno, nell’area antistante il Punto di Comunità iMorticelli. L’obiettivo è scoprire insieme le modalità più contemporanee di vivere oggi gli spazi pubblici e far emergere e valorizzare le capacità progettuali orientando giovani designer nel campo della progettazione partecipata e degli usi temporanei e, allo stesso tempo, ridefinire insieme i nuovi allestimenti di Largo Plebiscito. Entro il 5 Giugno sarà possibile candidarsi alla call online. Le idee, progettate durante il workshop di co-progettazione, che si realizzerà entro il 15 Giugno, verranno sviluppate con l'architetto Enzo Tenore e realizzate insieme nell'ultima settimana di Giugno. Per maggiori dettagli e per candidarsi visitare il link

È possibile seguire tutti gli aggiornamenti del programma sui social e sul sito di Blam. Il progetto, promosso da Blam, è finanziato dalla Regione Campania e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale nell'ambito dell'Avviso “I Giovani e la Cultura della Rigenerazione Sociale”.