Ruggi: al via il Corso breve su allattamento e nutrizione con latte materno

Si terrà 12 e il 13 dicembre, il secondo 'Corso breve su allattamento e nutrizione con latte materno', organizzato dalla dottoressa Graziella Corbo, responsabile del Reparto di Neonatologia e Tin, dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, in collaborazione con L'Unità Operativa Formazione Polo Didattico Universatario. Fornire strumenti e competenze necessarie e promuovere l'allattamento e il corretto uso del latte materno: questo l'obiettivo del corso che è destinato al personale del Dipartimento Materno Infantile (neonatologi, pedriati, infermiere pediatriche e professionali, ostetriche), e a tutte le figure mediche del Ruggi, coinvolte nello scenario clinico della nascita del bambino a termine e in quello prematuro.

I dettagli

A partecipare, personalità di grande rilievo, come il dottore Riccardo D' Avanzo, pediatra e neonatologo presso l'Istituto Materno Infantile IRCCS 'Burlo Garofalo', di Trieste, e Presidente del Tavolo Istituzionale Allattamento al Seno, presso il Ministero della Sanità, con all'attivo una nutrita esperienza di studi e di ricerca nel settore, e numerose attività di formazione continua e permanente a livello nazionale. 'È un onore e un privilegio per noi, ospitare il dottore D' Avanzo, dichiara infatti la dottoressa Corbo, anche Direttrice del Corso, che ringrazia inoltre, la dottoressa Antonella Maisto, Responsabile della Formazione del Ruggi, per aver aderito con entusiasmo e rigore all'iniziativa, e la Direzione Generale e Sanitaria dell'Azienda, per accompagnare sempre con affetto i progetti e le proposte che nascono nel reparto di neonatologia'. Il Corso si svolgerà presso l'Aula delle Simulazioni del Nosocomio Salernitano, dalle ore 8:30 alle 18.