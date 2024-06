Autismo, nuove metodologie e importanza della scuola: il convegno a Villa dei Fiori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

A.B.A. e scuola - Diversity is our strenght: questo il titolo del convegno organizzato dal Centro studi di Villa dei Fiori che si terrà il 21 giugno, dalle ore 9, presso la sala convegni dell’Ambulatorio Luigi Angrisani, in via de Concilis n.6 a Nocera Inferiore. Al centro del confronto le nuove metodologie con cui affrontare l’autismo e il rapporto fondamentale tra le scuole, le famiglie e gli operatori specializzati. Punto di partenza del confronto sarà l’esperienza innovativa imperniata sulla collaborazione tra gli operatori di Villa dei Fiori e le scuole del territorio, ovviamente con il coinvolgimento delle famiglie. Un’esperienza “pilota”, particolarmente significativa, basata anche sull'utilizzo di metodologie avanzate che consentono di approcciare le problematiche dell’autismo in modo integrato.

Ne parleranno Aldo Diavoletto, neuropsichiatra infantile in servizio presso l’Asl di Salerno; Alba Pannullo, psicoterapeuta, responsabile della Cooperativa Il Sentiero; Anna Cristiana Pentone, dirigente Scolastico del Primo Istituto Comprensivo Angelo e Francesco Solimena di Nocera Inferiore; Annaclaudia Ricciardi, neuropsichiatra infantile presso l’Asl Napoli 3 Sud, oltre alle famiglie con bambini autistici che racconteranno la propria esperienza pratica con la metodologia A.B.A.

A coordinare il confronto sarà il giornalista Nello Ferrigno.

Il convegno è organizzato in occasione della Giornata della riconoscenza che ogni anno Villa dei Fiori dedica alla memoria del suo fondatore, il senatore Luigi Angrisani.

Dopo il convegno la giornata proseguirà, alle 11.15, presso la sede di Villa dei Fiori in Loc. Poggio San Pantaleone con la Santa Messa officiata dal Vescovo Mons. Giuseppe Giudice e, alle ore 12, con la cerimonia di consegna del XXVII Premio Senatore Luigi Angrisani che verrà consegnato anche a dirigenti e insegnanti delle scuole del territorio.

Chiuderanno la Giornata della Riconoscenza i fuochi d’artificio, il pranzo con le famiglie e, alle 15, lo spettacolo Cabaret delle favole a cura dei pazienti di Villa dei Fiori.