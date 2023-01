Vallo di Diano: bandite 3 borse di studio per corsi post laurea di alta formazione

I giovani del Vallo di Diano con laurea almeno triennale hanno tempo per candidarsi fino al 18 gennaio ad una borsa di studio per il corso di Alta formazione dell’Università di Roma La Sapienza sul tema: “La Fotografia e Il Patrimonio Culturale: Progettazione e Valorizzazione di Archivi di Comunità”. La Comunità Montana Vallo di Diano eroga infatti 3 borse di studio destinate a tre laureati del suo territorio (Delibera di giunta della Comunità Montana Vallo di Diano n.4 del 3.1.23). “Il bando non pone limiti di età, ma è prevalentemente ai giovani del nostro territorio che come Comunità Montana intendiamo rivolgere la nostra attenzione”, specifica il presidente Francesco Cavallone.

Il corso di Alta Formazione è una delle attività principali legate all’“Archivio Atena”, il progetto del Comune di Atena Lucana ammesso a finanziamento per 1,6 mln di euro sul PNRR (M1C3 Turismo e Cultura 4.0, Investimento 2.1: “Attrattività dei Borghi”, Linea B – “Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale”, finanziato dall’UE – NextGenerationEU”). Le attività si svolgeranno ad Atena Lucana, negli spazi del Museo Archeologico “Elena D’Alto”. Ai fini del “progetto Borghi”, lo scorso febbraio la Comunità Montana Vallo di Diano e il Comune di Atena Lucana avevano sottoscritto un protocollo d’intesa: “Da tale accordo scaturiscono le tre borse di studio erogate dalla Comunità Montana, che vogliono costituire un’occasione per i giovani di tutto il Vallo. Investiamo sui giovani con questa ed altre azioni già poste in essere o in divenire. Trattenere le risorse umane a casa nostra è il nostro obiettivo primario, il più fruttuoso degli investimenti” sottolinea Gaetano SPANO, assessore della Comunità Montana. Il corso di alta formazione è condotto annualmente per quattro anni dall’Università di Roma La Sapienza, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Lettere e Culture moderne, con la collaborazione scientifica dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) del Ministero della Cultura. Si tratta dunque, di un corso dall’alto valore formativo e culturale, al termine del quale vengono riconosciuti 12 Crediti di Formazione Universitaria (CFU). Le attività di censimento fotografico del patrimonio culturale e naturalistico, materiale e immateriale di Atena Lucana e del Vallo di Diano, previste dal progetto di valorizzazione “Archivio Atena”, saranno portate avanti dalla Cooperativa di Comunità che sta nascendo ad Atena Lucana, coordinate dal team di Opera Paese Mo.O.D. I borsisti parteciperanno anche alle attività di censimento del patrimonio, contribuendo così all’Archivio Atena. Nelle intenzioni degli amministratori c’è l’obiettivo di far sì che l’Archivio e il corso di Alta formazione diventino attività stabili, anche dopo la conclusione del progetto finanziato dal PNRR.

Il corso post universitario si candida a diventare, assieme all’“Archivio di Comunità”, elemento che darà lustro al Vallo di Diano in maniera continuativa, coinvolgendo il nostro territorio in progetti formativi di scala nazionale. Il Vallo si candida a diventare sempre più luogo di formazione e di scambi culturali.