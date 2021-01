Mare: nasce la Camerota Sea Academy

Sta per venire alla luce la Camerota Sea Academy, l'accademia del mare che nasce con lo scopo di offrire formazione e training in ambito marittimo e ambientale. Il progetto mira ad abbracciare le associazioni già affiliate alle rispettive federazioni nazionali.

Confluiscono in essa, infatti, associazioni che si occupano dei temi più svariati in ambito marino: vela, canoa, snorkeling, apnea, pesca e tanto altro.

L'accademia

La mission dell’accademia consiste nell’erogare una formazione specialistica mirata ad accrescere l’avvicinamento e la filosofia dell’ambiente marino e delle attività correlate ad esso. L’accademia sviluppa inoltre altre attività, a favore di diverse fasce d’età, sia nel campo della formazione, della progettazione, degli studi e delle ricerche, fornendo collaborazione ad enti pubblici e privati.

I corsi

Oltre ai corsi che le varie associazioni offrono (vela, canoa, snorkeling, ad esempio), le attività dell’accademia sono articolate in sezioni:

Orientamento culturale dei giovani verso le carriere del mare;

Promozione e realizzazione di studi, ricerche, pubblicazioni, convegni, partnership e network, per la conoscenza e la comunicazione dell’economia marittima;

Promozione e realizzazione di studi, ricerche, pubblicazioni, convegni, partnership e network internazionali, per il miglioramento della qualità e l’armonizzazione dei sistemi di istruzione e formazione in campo marittimo.

Realizzazione corsi di formazione;

Avvicinamento alle attività sportive e lavorative marittime;

Tutela dell’ambiente marittimo e del sistema ecomarino quale presupposto necessario ad ogni attività;

Studio dei sistemi di navigazione a basso impatto ambientale.

Il commento

"E’ un’opportunità per il futuro dei giovani di questo posto - hanno precisato i componenti del direttivo -. Abbiamo colto l'opportunità di

una concessione esistente attualmente non utilizzata per dare spazio e visibilità alle attività che hanno il mare come comune denominatore ma che coniugano l'offerta formativa alla fruibilità turistica. La vicinanza del Muvip e della Grotta della Cala, la imminente nascita del Museo del Mare, le attività sportive innovative e distanti da quelle canoniche che hanno coinvolto fino ad oggi i nostri giovani studenti, in un connubio tra mare, cultura e sport che potrà e dovrà essere volano per il settore economico che più di ogni altro permea in nostro territorio: il turismo. Tutto ciò anche in un'ottica di autofinanziamento, con la possibilità di ottenere sostentamenti sotto forma di contributi e liberalità che renderanno l'accademia non una meteora ma una realtà stabile e florida, anche dal punto di vista finanziario".