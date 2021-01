Tecnico per la gestione dei vettori energetici, aperto il bando per il corso

In partnership con Virvelle, anche per la seconda edizione, la Fondazione I.T.S. Energy-lab realizza percorsi biennali di eccellenza post diploma nell’Area “Efficienza Energetica” in ambito “Processi e impianti ad elevata efficienza e a risparmio energetico” per la specializzazione di tecnici altamente qualificati, pronti ad entrare nel mondo del lavoro.

I dettagli

Una formazione gratuita per diventare esperti nell'efficientamento energetico degli edifici e nella gestione dei servizi di acquisto e fornitura dei vettori energetici. La Fondazione Its Energy – Lab è un Istituto Tecnico Superiore specifico per il settore, riconosciuto e autorizzato dal Miur e dalla Regione Campania ad erogare istruzione superiore post-diploma professionalizzante non universitaria. Tra i vari soci, si annoverano la Graded SPA, le Università degli Studi del Sannio e di Salerno, la Siram Spa.

Gli sbocchi professionali

La formazione si concretizza in percorsi biennali di formazione tecnica avanzata, in grado di specializzare e qualificare giovani pronti ad entrare nel mercato del lavoro come tecnici esperti di efficientamento energetico, sistemi di gestione dell’energia, edilizia sostenibile, nonché di progettazione integrata Bim (Building Information Modeling) -oriented e di riqualificazione di manufatti edili civili e industriali, in un’ottica di ottimizzazione degli impianti e dei consumi energetici. I corsi consentono di ottenere un diploma di Istruzione Tecnica Superiore pari al livello V dell’European Qualification Framework (EQF 5), riconosciuto in Italia e in Europa.

Il corso

L’offerta formativa è caratterizzata da un percorso biennale di durata complessiva pari a 1.800 ore, di cui 1080 di attività d’aula e di laboratorio (finalizzate a trasferire conoscenze teoriche e competenze tecnico-pratiche anche mediante l’utilizzo di macchinari e software di progettazione utilizzati dalle aziende del settore) e 720 di tirocinio, realizzabili presso aziende partner o appartenenti comunque all’area dell’efficienza energetica e dell’edilizia sostenibile.

I percorsi di istruzione tecnica superiore promossi da Its Energy Lab rilasciano, inoltre, 40 CFU riconoscibili e spendibili all’interno dei percorsi universitari degli atenei soci della Fondazione, ulteriori qualificazioni presenti nel repertorio regionale campano, nonché attestazioni e abilitazioni in materia di sicurezza.

Ciascun percorso è rivolto a un massimo di 24 giovani di età ricompresa tra i 18 e i 35 anni. La frequenza al corso e? obbligatoria e gratuita.

Info e iscrizioni

Le attivita? formative si svolgeranno presso la sede operativa della Fondazione c/o l'Istituto di Istruzione Superiore Statale “Galilei – Di Palo” (Via Filippo Smaldone s.n.c., a Salerno) e/o presso i laboratori dei soci fondatori. Le attivita? di stage si svolgeranno presso le aziende socie della Fondazione e/o altre aziende della filiera dell’efficienza energetica. Nel caso lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al COVID-19 impedisse lo svolgimento regolare delle ore in presenza, le attivita? potranno essere svolte in modalita? DAD. Il modulo per la domanda di partecipazione alle selezioni e? scaricabile dal sito web della Fondazione www.itsenergylab.it, e dai siti www.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it. Le domande, unitamente agli allegati e compilate esclusivamente secondo le modalita? previste, dovranno pervenire entro e non oltre le 18 del 31/01/2021.

Contatta per ulteriori info o per ricevere il modulo d'iscrizione:

089-221440; info@virvelle.com