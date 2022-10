Medicina cardiovascolare: il corso di aggiornamento a Paestum

Lo scompenso cardiaco, le sindromi coronariche croniche, l’aritmologia, sono i temi del XXV° Corso di aggiornamento in Medicina Cardiovascolare promosso dalla U.O.C. UTIC-Cardiologia dell’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania, in collaborazione con ANMCO, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e la Fondazione “Per il Tuo cuore. Il cuore oggi e domani, 2022”: è l’evento formativo rivolto a medici, infermieri e personale sanitario, in programma presso il Centro Congressi Hotel Ariston di Paestum l’8 ed il 9 Ottobre.

Il Corso risponde a precise esigenze di formazione e di aggiornamento professionale di cardiologi, infermieri e personale sanitario tutto, in merito a nuove conoscenze scientifiche, sviluppi ed innovazioni che, grazie alla ricerca, fanno progredire la diagnostica ma anche le terapie. “Guardiamo al futuro con ottimismo, ma senza trascurare il passato, le nostre radici, la nostra storia- dichiara il dott. Antonio Aloia - Responsabile U.O. C. Cardiologia dell'Ospedale San Luca di Vallo della Lucania- Per questo è doveroso, ma soprattutto sentito, il ricordo del dr. Giovanni Gregorio che ha dato il via 25 anni fa a questa “avventura”. Per onorare il fondatore della moderna cardiologia cilentana, che dal 1998, quale direttore UTIC Cardiologia del San Luca, si è impegnato fortemente per realizzare un reparto innovativo al servizio dei nostri malati, quale è oggi quello al servizio dell’intera area cilentana, abbiamo voluto istituire il Premio “Giovanni Gregorio” che sarà assegnato ad un giovane cardiologo/a under 40 che abbia elaborato un lavoro scientifico in ambito cardiologico originale e di particolare interesse ed il cui nome sarà svelato nel corso dell’evento di Paestum”- annuncia il dottor Aiola. “Il cuore, oggi e domani, 2022”, anche in questa edizione si conferma tra gli eventi formativi più rilevanti a livello nazionale, grazie alla perfetta sinergia organizzatori e partecipanti ed al format. I lavori si articolano infatti in Sessioni di Letture – sintesi su punti critici della cardiologia moderna -, Sessioni di Cardiologia con relazioni e discussioni e Forum su temi di attualità, mantenendo sostanzialmente immodificata l’architettura di aggiornamento, ancorato alle certezze ed ai problemi dell’oggi, arricchendosi di una Sessione Live, ma anche proiettato sulle questioni che caratterizzeranno il domani, centrato sulle problematiche assistenziali del paziente con Malattia Cardiovascolare.

“L’essere aggiornati e coniugare gli aspetti umani della professione con quelli tecnici è la sfida entusiasmante che siamo chiamati a vivere quotidianamente, per garantire ai nostri pazienti il meglio delle cure possibili. - aggiunge il dott Aloia.- A questo puntiamo con il nostro evento formativo, accreditato per la concessione di crediti Ecm, che non si sarebbe potuto realizzare senza il contributo determinante, da un lato, di relatori e moderatori competenti e di alto profilo che, con i loro interventi, garantiscono un elevato livello scientifico e didattico, e, dall’altro lato, dei partecipanti che, con la loro attiva e critica presenza, in maniera determinante contribuiscono al successo della iniziativa.” A Paestum per la due giorni del Corso saranno presenti, tra gli altri, i presidenti dell’ANMCO nazionale e della Fondazione “Per il Tuo cuore”, Furio Colivicchi e Domenico Gabrielli, che hanno affiancato l’UOC-UTIC dell’Ospedale di Vallo della Lucania nell’organizzazione dell’eveNto.