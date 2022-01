Castel San Giorgio cerca 14 tirocinanti: parte la seconda fase

Il Comune di Castel San Giorgio in convenzione con Mestieri Campania s.c.s. Agenzia per il Lavoro, ha aderito al Progetto Garanzia Giovani Campania II fase – Misura 5 “Tirocini extracurriculari” – Programma Europeo che favorisce l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati e/o inoccupati e cerca di agevolarne le scelte professionali mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro, attraverso il rafforzamento dello strumento del tirocinio (Mis. 5 – Tirocini extracurriculari) quale misura di politica attiva.

Il Comune potrà ospitare 14 tirocinanti iscritti al Programma Garanzia Giovani

Le figure professionali individuate sono le seguenti:

4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali

3.1.2.1.0 Tecnici programmatori

3.1.3.5.0 Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate

6.1 Artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva dell’edilizia e della manutenzione degli edifici

8.3.1. Personale non qualificato nell’agricoltura e nella manutenzione del verde

6.2.4 Artigiani e operai specializzati dell’installazione e della manutenzione di attrezzature elettriche ed elettroniche.

L’avviso si rivolge a tutti i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non iscritti a scuola né all’Università, che non lavorano e non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale (Neet), ma anche a quei giovani non Neet di età compresa tra i 16 a 35 anni (34 anni e 364 giorni) che risultino ammessi alle operazioni finanziate con l’Asse 1 Bis del Par (Piano attuativo regionale) Campania.

Il termine fissato per la presentazione delle domande pubblicate su Cliclavorocampania, sezione annunci “Tirocini GG” è il 12 Gennaio 2022. Per partecipare è necessaria l’adesione al Programma Garanzia Giovani al seguente indirizzo web: – sez. Cittadino

Una volta completata la procedura è possibile candidarsi. Mestieri Campania Agenzia di Salerno può supportare i candidati nelle procedure.