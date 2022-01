Cava Experience: opportunità per 15 giovani presso il "Laboratorio dell'accoglienza"

Opportunità per 15 giovani del territorio che avranno la possibilità di partecipare al Laboratorio dell'Accoglienza organizzato dalla cooperativa sociale Cava Felix, dal circolo Legambiente e dal Comune di Cava de' Tirreni nell'ambito del progetto Cava Experience.

Il progetto

I 15 giovani selezionati parteciperanno a 3 moduli formativi della durata di 30 ore ciascuno, su:

Low Impact Kitchen Nuove frontiere dell’accoglienza Tourism Disability Management.

Per tutti questi giovani è previsto anche una esperienza di lavoro retribuita di 2 mesi (con un rimborso spese una tantum di 500,00 euro per ogni singolo partecipante, omnicomprensivo degli oneri fiscali e previdenziali previsti per legge) – presso aziende del settore individuate con il contributo di Confindustria Salerno – ed ulteriori n.4 mesi presso il Centro di progetto, dove cureranno l’info-point, il corner enogastronomico eco-bistrot, la gestione del bikesharing e lo spazio espositivo del Centro “Cava Experience”, insieme al GOP ed alle altre figure di Progetto.

Per maggiori informazioni>>>http://experiencehub.org/

L'avviso