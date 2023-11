Centro Antiviolenza Leucosia Differenza Donna: il corso di formazione per docenti ed Ata

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si terrà a Salerno giovedì 16 novembre il corso di formazione nazionale per docenti e personale ata organizzato dal Cesp (Centro Studi per la scuola pubblica) accreditato dal MIM come Ente di Formazione per docenti e personale Ata e dall'Associazione Differenza Donna, presso la sede del Liceo Alfano I . Tema centrale della formazione sarà "il ruolo degli Istituti Scolastici nella lotta contro le discriminazioni di genere e la violenza maschile contro le donne" e affronterà argomenti specifici sulle forme e dinamiche della violenza, su come contrastarla e prevenirla. Il corso in presenza si articolerà in due giornate (16 novembre e 14 dicembre dalle ore 8,30 alle ore 13,30) per un totale di 10 ore

formative e garantirà attestato finale di partecipazione ed esonero dal servizio per il personale ispettivo, dirigente, docente e ATA. Il corso è aperto anche a tutta la cittadinanza, compresi gli studenti e le studentesse: la domanda di iscrizione può essere inviata all’emeil cespsalerno@gmail.com oppure presentata direttamente al seminario o anche sulla piattaforma “Sofia”.

“Il Cesp ha deciso di svolgere questo corso di formazione perché la Scuola - luogo multiculturale e di inclusione - possa fare la sua parte nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere che si perpetua senza soluzione di continuità" - dichiara Teresa Vicidomini del Cesp Salerno. "L'Associazione Differenza Donna fin dalla sua nascita lavora nella prevenzione della violenza maschile contro le donne e di genere, con

l'obiettivo di promuovere il superamento di discriminazioni e disparità, implementando una cultura che valorizzi il rispetto delle differenze. E' prioritario incidere sulle nuove generazioni e quindi negli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, promuovendo un reale cambiamento culturale all'interno delle nostre società" dichiara Alessia D'Innocenzo, Referente Prevenzione e Attività con giovani e nelle scuole -Ass. Differenza Donna. L'Associazione Differenza Donna gestisce sul territorio campano il Centro Antiviolenza Leucosia in Salerno, il Centro Antiviolenza Anna Borsa con sede a Pontecagnano-Faiano (SA) e il Centro Antiviolenza Aretusa con sede ad Atena Lucana (SA) con i quali ha portato avanti importanti progetti nazionali di emersione e contrasto alla violenza sulle donne, alla violenza diretta e assistita dei minori e al sostegno degli orfani di femminicidio.