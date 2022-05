Astronomia: 40 anni fa nasceva il Centro Astronomico Neil Armstrong

Oggi ricorre un evento storico per l'astronomia salernitana: 40 anni fa, infatti, nasceva il Centro Astronomico Neil Armstrong (CANA) di Salerno.

Il CANA

Nel maggio del 1982 una decina di ragazzi appassionati dalle scienze astronomiche, infatti, si riunì per la prima volta. Solo 8 anni dopo, però, ci fu la vera e propria costituzione legale avvenuta nel gennaio del 1990.

Nel corso di questi 40 anni il CANA ha prodotto eventi divulgativi e centinaia di serate ossevativative con i telescopi suscitando sempre forte interesse e grande affluenza di pubblico. Molti soci che hanno iniziato i loro passi oggi lavorano presso prestigiosi istituti di ricerca e agenzie spaziali. Il dottor Paolo Rota, dottorando in astrofisica, per la sua attività di ricerca sarà tra breve ospite dei telescopi dell'European Southern Obsevatory in Cile. Anche il dottor Biagio De Simone a fine anno sarà ospite di un prestigioso istituto di ricerca in Giappone.

Molti altri giovani soci hanno intrapreso carriere scientifiche e sono impegnati presso prestigiosi atenei a completare la loro formazione.

Gli appuntamenti

Dal CANA fanno sapere che una serie di iniziative verranno organizzate nei prossimi tempi alle quali parteciperanno ospiti prestigiosi nel campo dell'astronomia, astronautica e divulgazione scientifica.

In attesa del calendario definitivo tanti auguri al Centro Astronomico Neil Armstrong.