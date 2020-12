Cishoppo: grande partecipazione al webinar, 2° tappa del roadshow digitale

Sono già più di 60 le imprese artigiane di CNA che hanno deciso di partecipare al Webinar di presentazione di Cishoppo, il Marketplace territoriale ideato e sviluppato dalla società IT Svil. La seconda tappa del roadshow digitale si terrà venerdì 4 dicembre, dalle 15 alle 16,30, e coinvolgerà gli artigiani del food, dell’artistico tradizionale e soprattutto del settore moda ma anche del beauty.

CiShoppo si sta rivelando come un efficace canale di promozione digitale soprattutto in questo periodo caratterizzato dall’emergenza Coronavirus. Gli associati alla CNA ed in particolare coloro che aderiranno al Webinar avranno il diritto di usuruire gratuitamente di tutti i servizi che offre la piattaforma Cishoppo per un anno. E’ stata questa l’intesa che le associazioni di categoria, come la CNA hanno voluto stringere con It.Svil. Un accordo siglato in particolare dall’Assessore al commercio del Comune di Salerno, Dario Loffredo che sta seguendo ogni tappa dell’iniziativa.

La piattaforma consente di mettere in vetrina i propri prodotti e servizi, e proporre offerte e promozioni. Il cliente finale può scegliere di ritirare il prodotto ad un orario concordato con il negoziante/artigiano , oppure richiederne la consegna a domicilio.

Parla Carlo Mancuso

“Ringrazio CNA Salerno per l’impegno profuso nell’organizzazione di questo webinar, che rappresenta la seconda tappa del nostro roadshow digitale con le associazioni di categoria per far comprendere agli esercenti tutte le potenzialità della piattaforma CiShoppo. Un momento di formazione e informazione per aiutare i commercianti a digitalizzare la propria offerta. In questo momento è necessario insistere sulla necessità di un’accelerazione della transizione al digitale dei negozi di prossimità. Da questo punto di vista CiShoppo, utilizzato già da centinaia di attività commerciali, rappresenta una grande opportunità per le comunità locali"

“Per CNA Salerno è necessario cogliere un’occasione come questa per stimolare gli artigiani ad innescare meccanismi innovativi nelle proprie attività che in questo preciso momento storico possono rappresentare un’ ancora di salvezza” ha dichiarato il Presidente provinciale di CNA Salerno, Lucio Ronca. All’appuntamento on line di venerdi 4 dicembre interverranno: Dario Loffredo, Assessore al Commercio del Comune di Salerno, Lucio Ronca, Presidente Territoriale CNA Salerno, Carlo Mancuso, CEO di I.T. SVIL, Raffaele De Feo, CiShoppo Specialist.