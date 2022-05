Consenso informato nell'attività sanitaria: l'incontro formativo in Corte d'Appello

Incontro di formazione congiunta tra il Ruggi e la Scuola Superiore di Magistratura venerdì 13 maggio presso la Corte d'Appello del tribunale di Salerno in via Dalmazia. L'iniziativa è finalizzata ad approfondire gli aspetti legati al consenso informato nell'attività santaria, alla luce di un bisogno manifestato dagli operatori sanitari affinché si portino a conoscenza gli aspetti legali e procedurali.

La sinergia

La sinergia fra l'Aou San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno e la Corte di Appello è nata per sostenere un percorso formativo finalizzato alla conoscenza ed alla diffusione delle corrette prassi nel rispetto delle normative vigenti. "Obiettivo comune - si legge nella nota - è la volontà ad accelerare il raggiungimento di un diffuso ed idoneo livello di cultura, incentrato sui contenuti della legge 219 del 2017, che sancisce gli aspetti procedurali di consenso informato, comunicazione e Dat. La suddetta collaborazione, consentirà infatti di percorrere una strada di conoscenza e di approfondimenti, per raggiungere elevati standard di salute e per tutelare il benessere del cittadino paziente".