Persano: conlcuso il corso di consigliere qualificato di Diritto Umanitario Internazionale

Ottimo riscontro per l'88° corso di consigliere qualificato di Diritto Internazionale Umanitario dei conflitti armati. Il corso, tenutosi presso il 4° reggimento carri in Persano è stato organizzato e svolto con la collaborazione della Croce Rossa Italiana (CRI) a favore del personale dei reparti della Brigata bersaglieri Garibaldi e di altre Forze Armate che insistono nella provincia di Salerno.

Il corso

Il percorso formativo, articolato su settanta ore di studio suddivise tra lezioni in presenza, videoconferenza, momenti di esercitazione, è stato condotto da docenti universitari, istruttori di diritto internazionale, consiglieri giuridici sotto la direzione del Col. (CRI) Gerardo Di Ruocco e del Col. (AM) Francesco Elia che hanno affrontato molteplici ed interessanti tematiche del diritto Internazionale dei conflitti armati internazionali e non, attraverso l’analisi e la risoluzione dei casi di studio con l’applicazione delle norme in contesti simulati di operazioni in cui il personale militare potrebbe trovarsi a fronteggiare. Durante le lezioni sono stati esaminati, dal punto di vista del Diritto Umanitario Internazionale, eventi bellici passati e recenti, attentati di natura terroristica ed eventi accaduti durante le missioni militari italiane all’estero.

Il corso si è concluso con una tavola rotonda sui nuovi scenari conflittuali e la giustizia penale internazionale a cui hanno preso parte, oltre al personale docente della CRI, anche il Presidente del tribunale militare di Napoli, Dott. Filippo Verrone, in collegamento dalla città di Sanremo il Direttore dell’Istituto Internazionale di Diritto Internazionale, Prof. Edoardo Greppi, il Comandante della Brigata Bersaglieri Garibaldi, Generale di Brigata Mario Ciorra ed il Colonnello Francesco Antonio Dolciamore.