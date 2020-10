AMA Salerno: al via il corso da bartender

Il Corso di Bartender promosso dall’Associazione A.M.A. Salerno, in collaborazione con Stars Cocktail & Dreams, inizierà lunedì 12 e si protrarrà fino a venerdì 16 ottobre.

Il corso

I Master Trainer, Nicola Zane e Giovanni Fenaroli, hanno condiviso le finalità mutualistiche dell’Associazione salernitana, presieduta da Gioacchino Novelli, favorendo, pertanto, la partecipazione gratuita ai partecipanti. Ogni giorno presso i locali messi a disposizione dall’Associazione a Pontecagnano, c.so Umberto I n° 19, verranno approfondite tutte le te cniche di lavoro utilizzate da quanti operano nei locali del settore.

A.M.A. Salerno si propone di favorire l’opportunità di una specializzazione a chi è in difficoltà, in modo da rendere il futuro più roseo, evitando onerosi viaggi per garantirsi una formazione adeguata. Seppur rivolto ai residenti della nostra provincia sono giunte tantissime richieste da molte Regioni d’Italia. Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione ed a coloro che supereranno l'esame finale verrà rilasciato, da Stars Cocktail & Dreams, un certificato di frequenza che garantisce la specializzazione nelle Tecniche di lavoro Bartending.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche il sindaco di Pontecagnano, Giuseppe Lanzara, durante la settimana, incontrerà i partecipanti e gli organizzatori portando il saluto della città.