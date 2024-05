Corso gratuito di formazione per nuovi volontari di AIL Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si rinnova l’appuntamento con il corso di formazione AIL per volontari, volto a formare le persone che si avvicinano alla nostra associazione per le attività di volontariato in ospedale, di raccolta fondi e progetti di sensibilizzazione. L’AIL Salerno ha organizzato il corso gratuito per la formazione dei nuovi volontari, che si terrà in collaborazione con la Scuola Nazionale del Volontariato AIL. Il corso ha l’obiettivo di far acquisire le giuste competenze per diventare un volontario sereno, consapevole, motivato e preparato e si terrà venerdì 31 maggio dalle 15:30 alle 19:30 e sabato 1° giugno dalle 9:00 alle 19:30 presso la Casa del Volontariato in via Filippo Patella, 2/6 a Salerno.

Per iscriversi al corso si può telefonare allo 089 275 0969 o inviare una mail a info@ailsalerno.org.