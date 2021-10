"Essere volontari": al via il 1° corso di formazione base curato dalla Caritas e dalla Pastorale Carceraria

Tutto pronto per "Essere volontari", il 1° corso di formazione base organizzato dalla Caritas Diocesana con l'Ufficio della Pastorale Carceraria e promosso dall'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. Gli appuntamenti sono per domani, 26 ottobre, per il 9 e il 23 novembre e per il 14 dicembre, alle ore 20, presso il seminario Giovanni Paolo II di Pontecagnano.

Si tratta di un'opportunità importante di preparazione per quanti hanno scelto di dedicarsi al mondo del volontariato, offrendo un impegno fondamentale, specie in questo delicato periodo storico caratterizzato dalla pandemia. Quattro appuntamenti importanti per riflettere e crescere insieme, dunque, con lo sguardo rivolto a chi ha bisogno e la mano tesa verso il prossimo, seguendo le orme di Gesù.