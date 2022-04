Onmic, attivati i corsi di italiano gratuiti per adulti e minori ucraini

Al via i corsi di italiano gratuiti per adulti e minori ucraini, presso l'Omnic: ogni lunedì e mercoledì, alle ore 16, nel centro polifunzionale di via Lucio Orofino (Torrione), gli allievi saranno seguiti dalla docente e mediatrice linguistica Iryna Startsun, interprete sia della lingua ucraina che russa. Il corso è finora frequentato da diverse decine di ucraini, soprattutto bambini e ragazzi che necessitano di un full immersion ai fin del più proficuo inserimento scolastico.

I servizi

Onmic realizza, inoltre, l'accoglienza nelle strutture residenziali gestite. Gratuitamente, sempre presso la sede di via Orofino, per i profughi ucraini sono stati anche attivati dal lunedì al venerdì (9-13), lo sportello legale sanitario per il disbrigo pratiche e regolarizzazione per adulti e minori,la mediazione scolastica interculturale e l'inserimento dei minori negli istituti scolastici del territorio.