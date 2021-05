Sala Consilina: al via i corsi per "Meccatronico" organizzati da Socrates e Confesercenti

Stanno per partire, a Sala Consilina, dei corsi accreditati dalla Regione Campania per Meccatronico

Stanno per partire, a Sala Consilina, dei corsi accreditati dalla Regione Campania per Meccatronico. I corsi, in partenza nei prossimi giorni, sono organizzati da Socrates e Confesercenti Vallo di Diano, si terranno presso la sede in via San Rocco della Scuola Socrates di Sala Consilina, i corsi saranno on line e prevedono una durata di 40 ore. Si tratta di laboratori formativi per il rilascio delle abilitazioni necessarie per chi svolge l’attività di meccanico o di elettrauto e deve qualificarsi in Meccatronico.

Il commento

"Come sempre l'azione di Confesercenti Vallo di Diano – ha affermato la presidente Maria Antonietta Aquino - è quella di creare una rete di supporto alle imprese del territorio. Attraverso questa nuova convenzione con Socrates Formazione per il rilascio della qualifica di Meccatronico, si conferma il lavoro costante e continuo che Si Imprese Confesercenti Vallo di Diano porta avanti da tempo per il territorio. Per ogni eventuale informazione è possibile mandare un'email a vallodidiano@impresealcentro.it, chiamare il numero 0975 52 72 77 o visitare il sito internet www.impresealcentro.it”.