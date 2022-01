Corso di Patologia Ostetrica: al via le iscrizioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Tutto pronto per il I Corso di Patologia Ostetrica. Si terrà il 18, il 19 e il 26 marzo, nonchè l'8 e il 9 aprile presso l'Holiday Inn di Cava de' Tirreni. Il Corso si svolgerà in presenza per un numero massimo di 50 partecipanti ed è accreditato per 14 crediti ECM.

Figure Accreditate: Ginecologi, Neonatologi, Radiologi, Radioterapisti e Ostetriche. Il corso è a pagamento. Info: farmaebenessere.it/patologia-ostetrica-corso/

Per info, contattare la Segreteria Organizzativa Re.Ame: cell. 3807489458