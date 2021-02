"Ufficiali di Gara Aci Sport": il corso gratuito organizzato da Aci Salerno

L'Automobile Club Salerno, in sinergia con il Fiduciario Sportivo Regionale e il Fiduciario Sportivo Provinciale, organizza un corso di formazione teorico e pratico per il conseguimento della Licenza di Commissari di percorso, Verificatori Sportivi e Verificatori Tecnici.

Il corso

Il corso si terrà in presenza presso il Circuito del Sele a Battipaglia nel pieno rispetto delle misure sanitarie previste per il contenimento del Covid-19 ed avrà inizio martedì 2 marzo 2021 alle ore 18,00 e proseguirà nei giorni successivi mercoledì 3 e giovedì 4 marzo, con esami programmati per venerdì 5 marzo 2021. I nuovi Ufficiali di Gara andranno ad affiancare gli Ufficiali più esperti e potranno fare esperienza diretta dalle prossime gare programmate in provincia di Salerno e in tutta Italia, svolgendo compiti di controllo e sorveglianza in circuito e su strada.

Come presentare domanda

Le domande di iscrizione al Corso possono essere fatte pervenire entro venerdì 26 febbraio 2021 presso l'Automobile Club Salerno o inviate via email a: sport@salerno.aci.it. La scheda Iscrizione, è disponibile anche sul sito www.salerno.aci.it o sulla pagina facebook Automobile Club Salerno ACI.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere all'Ufficio Sportivo dell'Automobile Club Salerno in Corso Garibaldi, 100 a Salerno o telefonare al n. 089 232339.