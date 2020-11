Covid-19 e crisi: l'Odcec prepara i commercialisti alle sfide imminenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Guardano già al futuro impatto sui bilanci di esercizio delle piccole e medie imprese e al delicato ruolo che dovranno avere gli organi di controllo nel valutare la continuità aziendale, commisurando i parametri normativi con le ripercussioni inevitabili della straordinaria emergenza in atto, i prossimi eventi formativi promossi dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno presieduto da Salvatore Giordano. Ben tre gli appuntamenti organizzati per questa settimana, rigorosamente in modalità da remoto come i tempi impongono, volti anche ad assicurare ai propri iscritti che esercitano l’attività di revisione legale di maturare i crediti obbligatori previsti dal MEF.

“Nonostante il momento oltremodo impegnativo per la nostra categoria – evidenzia il presidente dei commercialisti salernitani Salvatore Giordano – già alle prese con adempimenti in continuo divenire, dobbiamo assolvere altresì agli obblighi di formazione professionale continua che, in questo caso particolare, il Ministero richiede. Premesso che il nostro Consiglio guarda da sempre alla formazione come un valore aggiunto per i nostri iscritti, sarebbe stato altresì opportuno che in questo anno così tormentato si provvedesse anche da parte del MEF, così come fatto dal nostro Consiglio Nazionale, ad una deroga temporale al conseguimento dei crediti obbligatori, anche alla luce dei continui mutamenti sulla possibilità o meno di svolgere i corsi nelle modalità ordinarie in presenza. Il nostro ODCEC comunque come sempre non si lascia trovare impreparato, anzi, e propone in una sola settimana ben tre appuntamenti online per far sì che tutti i colleghi che ne abbiano esigenza possano adempiere all’obbligo formativo e aggiornarsi in tutta sicurezza su una materia che sarà molto attenzionata nei prossimi mesi”.

Il tema oggetto dei webinar, infatti, sarà sempre più cruciale, anche con la definitiva entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza - che, tra le tante ricadute anche legislative della pandemia in atto, è stata differita al 1 settembre 2021 - in cui sono state previste diverse novità sull’attività di Revisione Legale degli organi di controllo (Collegio sindacale, sindaco unico o revisore legale dei conti) preposti alla vigilanza dell’attività d’impresa. Gli effetti della crisi pandemica sui bilanci di esercizio, la cui portata ad oggi risulta ancora non quantificabile, si rifletterà inevitabilmente sull’attività di chi deve redigere il bilancio d’esercizio e su chi deve esprimere un giudizio professionale in merito al bilancio stesso che, con buona probabilità, si troverà a fronteggiare indicatori anomali causati dal contesto economico nella quale ci si trova attualmente.

Questi ed altri spunti saranno dunque al centro dei tre eventi formativi dell’ODCEC Salerno. Il primo domani, mercoledì 11 novembre, dal titolo “L’attività di revisione delle piccole e medie imprese alla luce delle nuove previsioni contenute nell’articolo 379 D.Lgs. 14/2019” vedrà relazionare il presidente Salvatore Giordano e i dottori commercialisti Sandro Spella e Paolo Longoni. La diretta webinar si svolgerà dalle 15 alle 20. Giovedì 12 e venerdì 13 novembre, invece appuntamento in diretta streaming dalle 14.30 alle 19.30 con due diversi webinar interattivi organizzati dall’Associazione Allievi S.A.F. Campania presieduta da Enrico Messina. Dopo i saluti introduttivi di Giordano e Messina, il primo verterà su “La pianificazione dell'attività di revisione contabile e individuazione dei rischi di revisione" e vedrà la partecipazione di Carla Pinto Commercialista in Caserta e Vice Presidente Associazione Allievi S.A.F. Campania, Giuseppe Caffio Dottore Commercialista in Roma, e il coordinamento di Fabio Amendola Socio Associazione Allievi S.A.F. Campania; nel secondo, invece, si approfondirà la “Procedura di revisione e valutazione degli errori identificati. Analisi della continuità aziendale anche in ottica di eventi successivi" con la partecipazione di Oscar De Franciscis Socio Associazione Allievi S.A.F. Campania e il coordinamento di Francesco Ascolese Componente Direttivo Associazione Allievi S.A.F. Campania. Consigliere dell’ODCEC Salerno delegato agli eventi e alla Revisione Legale Agostino Soave; consigliere dell’ODCEC Salerno delegato alla F.P.C. Sergio Cairone.

I tre eventi sono fruibili gratuitamente tramite la piattaforma CISCOWEBEX; è richiesta l’scrizione obbligatoria tramite il link "prenotati": dopo la registrazione, si riceverà un'e-mail di conferma e a seguire altra mail contenente informazioni su come partecipare al WEBINAR. La visione degli eventi attribuisce 1 credito formativo per ogni ora di collegamento fino ad un massimo di n. 10 (max. 5 a giornata), validi ai fini della F.P.C. quali materie caratterizzanti la revisione legale. I crediti formativi dovranno essere autocertificati tramite la nuova piattaforma predisposta dal CNDCEC.

Tutti i dettagli sul sito Commercialistisalerno.it.