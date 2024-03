Costiera Amalfitana, al via i corsi di formazione per Volontari della Croce Rossa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Comitato di Costa Amalfitana della Croce Rossa Italiana è lieto d’informare dell’attivazione di nuovi corsi di formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana da svolgersi dal 15 marzo 2024, in Costiera Amalfitana. Tutela della salute, inclusione sociale, risposta alle emergenze di protezione civile, giovani e tanto altro sono le attività e gli ambiti in cui ogni Volontario potrà fornire il proprio contributo una volta entrato a far parte dell’Associazione.

Gli aspiranti Volontari impareranno a conoscere Croce Rossa attraverso il racconto della sua nascita e dei suoi 160 anni storia, apprenderanno i principi fondamentali che la animano e che vivono nel cuore di ogni Volontario.

Il corso permetterà, infatti, di conoscere storia, peculiarità e specificità dell'Associazione e del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Abbiamo bisogno di tutti, di tutti coloro che vorranno mettersi in gioco e rispondere concretamente, con fatti ed azioni, ai bisogni del nostro territorio e dei cittadini della Costa d’Amalfi.

Tutti coloro che vorranno avvicinarsi al mondo del volontariato ed entrare a far parte della grande famiglia della Croce Rossa potranno aderire al corso registrandosi, da subito, on-line al Portale Gaia link https://gaia.cri.it/registrati/aspirante/ .

Requisiti per l’accesso al Corso:

- età minima 14 anni, idoneità psico-fisica ed assumersi l’impegno di svolgere i servizi volontariamente e gratuitamente;

- non aver subito condanne passate in giudicato, per reati comportanti la destituzione dai Pubblici Uffici;

- essere cittadino Italiano o di uno stato dell’UE purché stabilmente soggiornante in Italia.