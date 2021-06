Bontà vegane e autoproduzione: tutti a scoprire i segreti della cucina gentile di Cristina De Vita

Tanta curiosità per la cucina gentile di Cristina De Vita: parte lunedì 28 giugno alle ore 18.30, il primo appuntamento del corso di cucina vegana e naturale, con "i cereali e le verdure di stagione", sul meraviglioso terrazzo a mare dell'Associazione ARA, zona porticciolo di pastena. "Apriremo le danze con una fantastica lezione sulla cucina naturale e vegana durante la quale scopriremo tutti i segreti dei cereali e delle verdure di stagione. - spiega la vegan chef De Vita - Ne scopriremo i valori nutrizionali, le proprietà, le combinazioni ottimali e come trattarli al meglio per una cucina sana, gustosa, etica e senza sprechi".

Gli argomenti

A seguire, il lunedì 12 luglio alle ore 19, "i dolci", tra torte, creme & company in chiave vegan ed il 19 luglio alla stessa ora, riflettori puntati sull'autoproduzione in cucina, per acquisire tutte le tecniche e i segreti in materia. Le lezioni avranno carattere teorico/pratico e prevedono la degustazione o l'asporto delle bontà preparate. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Infoline 340/2486196 - crica1974@hotmail.it