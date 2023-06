Alimentazione a base vegetale: al via il corso della vegan chef Cristina De Vita e della biologa nutrizionista Giovanna Senatore

Cucinare spesso rischia di diventare un problema, soprattutto per chi si approccia ad un'alimentazione a base vegetale. La vita frentica, i tanti impegni, la stanchezza, la sempre maggior disponibilità di cibi pronti e "super processati" mettono in crisi persino le migliori intenzioni dei salutisti. Avere un'organizzazione dei pasti è il primo passo per gestire al meglio la settimana alimentare e il saper dar vita ad un pasto vegetale che sia gustoso, ma al tempo stesso equilibrato e bilanciato nei nutrienti, rappresenta il secondo importante step. Questi gli obiettivi del corso proposto da Cristina De Vita vegan chef e Giovanna Senatore biologa nutrizionista che aiuteranno tutti a gestire al meglio i pasti, sia da un punto di vista nutrizionale che culinario, imparando a bilanciare i nutrienti, il gusto, i costi e strizzando l'occhio all'autoproduzione.

Le informazioni

Il corso è articolato in tre lezioni, ma ogni incontro è indipendente dall'altro. Le lezioni avranno carattere teorico pratico e si terranno presso Edenfoodlab. Per info e prenotazioni: 340/24861968 (I posti sono limitati).