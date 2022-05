Coni e Coldiretti: ancora aperte le iscrizioni per "Direttore" e "Operatore" di strutture sportive nelle aziende agrituristiche

Nascono le figure professionali di "Direttore" e "Operatore" di strutture sportive nelle aziende agrituristiche, grazie alla collaborazione tra CONI Campania e Coldiretti Campania. L'iniziativa mira a specializzare l'accoglienza rurale verso il fenomeno crescente del turismo sportivo, che continuerà a crescere nel dopo Covid. Il corso dura 4 giorni. Il contributo per la partecipazione è di 150 euro, comprensivo dei quattro lunch in agriturismo.

Solo in Campania il Coni associa oltre 12 mila associazioni sportive, che muovono migliaia di appassionati nelle decine di discipline che si possono praticare in campagna. Il corso ha l'obiettivo di specializzare gli agriturismi favorendo l'efficientamento o la nascita di strutture/servizi a disposizione degli sportivi. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente di Coldiretti Campania Gennarino Masiello, dal presidente del CONI Campania Sergio Roncelli, dal direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda e dal presidente di Terranostra Campania Manuel Lombardi, l'associazione che promuove gli agriturismi della rete Campagna Amica. Per iscriversi: https://bit.ly/corso_CONI_Coldiretti_Agriturismi