Fisciano, al via "Eulab-Itinerari formativi": tre giorni dedicati alla crescita professionale

Ha preso il via questa mattina la seconda tappa dell'iniziativa EUlab-Itinerari Formativi, in programma fino al 30 Novembre presso l’Aula Consiliare di Palazzo di Città a Fisciano. A promuovere l'iniziativa Confartigianato Salerno con il patrocinio del Comune di Fisciano e in partenariato con Randstad Italia. Obiettivo dell'iniziativa, che si rivolge prevalentemente ai giovani, è quello di stabilire una relazione salda e duratura con il territorio ad alta vocazione formativa, vista la presenza del campus universitario, e promuovere lo sviluppo imprenditoriale, l’orientamento e la formazione di giovani e imprese.

I laboratori

Due i laboratori in programma: “Pianificazione della carriera” con Zio Mike (Michele Tribuzio) e “Creazione d’impresa” con Luca Abete. A seguire i partecipanti saranno coinvolti in attività organizzate da Jesal, associazione di giovani universitari che offre ai propri affiliati opportunità di formazione e crescita professionale con lo scopo di prepararli al mondo del lavoro. A chiusura della tre giorni i giovani partecipanti potranno confrontarsi con alcune imprese ed associazioni coinvolte nell’iniziativa: Esenex, Gruppo Cestari e Copagri. “Grande soddisfazione per questo lavoro sinergico che ha portato l’entusiasmante coinvolgimento di molti ragazzi, i quali avranno la possibilità di avere un’alta formazione, in modalità gratuita, che potranno utilizzare per ridurre la distanza tra gli studi effettuati e il mondo del lavoro a cui si andranno ad approcciare” dichiara il sindaco Vincenzo Sessa. "Siamo orgogliosi dell'ottimo risultato raggiunto: un'aula gremita di giovani desiderosi di apprendere strumenti e modalità per orientarsi al meglio nella vita" aggiunge il consigliere Domenico Landi. "È un'occasione, questa, particolarmente significativa per gli studenti che hanno accolto il nostro invito. Non tutti i giorni, infatti, si verifica la possibilità di confrontarsi con ospiti di grande spessore come i relatori di questa tre giorni" conclude il vicesindaco, Maria Grazia Farina.