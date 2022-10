Convegno sulla Farmacia dei Servizi tra opportunità e potenzialità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La farmacia continua ad evolversi per essere sempre al fianco dei cittadini e a supporto del Servizio sanitario nazionale e regionale. Essa non è più solamente il luogo della dispensazione dei farmaci, ma rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il benessere del cittadino, attraverso l’offerta di servizi, consigli, informazioni e prestazioni diagnostiche che trasformano la farmacia stessa in un centro capace di dispensare “salute”, nel senso più ampio della parola.

La nuova concezione di “Farmacia dei Servizi” rappresenta una validissima alternativa per il cittadino che necessiti di richiedere informazioni o prenotazioni di prestazioni socio-sanitarie, senza doversi recare presso i presidi ospedalieri o i distretti delle Asl. “La gamma delle prestazioni supplementari – spiega Francesco Cristofano, presidente di Federfarma Salerno - si è notevolmente ampliata. È possibile richiedere, ad esempio la misurazione della glicemia o dei livelli di trigliceridi e di colesterolo. Ma anche la pressione arteriosa oppure il monitoraggio dell’attività cardiaca e della pressione arteriosa sino all’effettuazione di elettrocardiogrammi attraverso modalità di tele cardiologia”.

Rientra in quest’ottica il convegno organizzato da Federfarma Salerno dal titolo “La farmacia di Comunità come hub di cura sul territorio. Stato dell’arte, potenzialità e criticità della Farmacia dei Servizi”. L’appuntamento è per domenica 9 ottobre 2022 all’Hotel San Luca a Battipaglia. Si comincia alle ore 9 con i saluti istituzionali. Il programma prevede la presentazione di uno studio sulla Farmacia dei Servizi realizzato dalla Facoltà di Farmacia dell’Università di Salerno. A seguire due dibattiti sulla telemedicina e sugli esami ematici. Nel pomeriggio, sino alle ore 17, sarà possibile visitare uno spazio espositivo dedicato alle più recenti tecnologie destinate alla Farmacia dei Servizi.