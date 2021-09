Formazione nei Beni Culturali: al via la selezione di volontari in due musei salernitani

Ripartono, le opportunità di formazione per i giovani del territorio nell'ambito dei Beni Culturali, a Salerno Città. La cooperativa sociale Galahad che gestisce la biglietteria ed il calendario eventi del Museo Scuola Medica Salernitana di via Mercanti e del Museo Roberto Papi di via Trotula de' Ruggiero, con il patrocinio della Fondazione Scuola Medica Salernitana, avvia, infatti, una nuova selezione di volontari.

I candidati selezionati saranno impiegati nelle attività di accoglienza e di promozione messe in campo nei due siti storici: tra i requisiti, la laurea e la conoscenza di almeno una lingua straniera ma potranno parteciparvi anche studenti universitari. Con la collaborazione, i volontari potranno ricevere un attestato di partecipazione da parte di Galahad, valido per il tirocinio universitario in diverse facoltà. E' possibile inviare via mail il curriculum a Galahadsalerno@hotmail.it