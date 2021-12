Garanzia Giovani: al via le candidature a Pagani, 10 tirocini

Aperte le candidature Garanzia Giovani per le fasce svantaggiate, per dare un’opportunità ai giovani che si trovano in situazione di particolare disagio e difficoltà, a Pagani. Al via, le adesioni al programma di tirocinio diretto ai giovani tra i 16 e i 29 anni che non studiano e non lavorano (Neet) e ai giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni in stato di disoccupazione/inoccupazione, le cui procedure sono state seguite per il nostro ente da Mestieri Campania con l’interessamento del consigliere alle Politiche Giovanili, Gaetano Cesarano. Il termine per la presentazione delle candidature è il 31 dicembre 2021.

Le categorie a cui sono destinati i 10 tirocini formativi della durata di un anno:

- Invalidi fisici, psichici e sensoriali

- Richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria

- Vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari

- Vittime di tratta e di violenza

- Tossicodipendenti

- Alcoolisti

- Minori in età lavorativa (16) in situazioni di difficoltà familiare

- Condannati ammessi alle misure alternative di detenzione

- Ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico.

I giovani che intendono presentare domanda, dovranno candidarsi alle vacancies pubblicate sul portale Cliclavoro.lavorocampania.it

Il sindaco di Pagani Raffaele Maria De Prisco e il consigliere comunale alle Politiche Giovanili Gaetano Cesarano: